C'è anche Beppe Marotta tra i 68mila presenti a San Siro per Italia-Francia, ultima gara del Gruppo 2 di Nations League che mette in palio il primo posto. Come anticipato nei giorni scorsi, il presidente dell'Inter è una delle tanti personalità di spicco del calcio e della politica che stasera prendono posto sulle tribune del Meazza. Con Marotta, come riportato da Calciomercato.it, anche Piero Ausilio e Dario Baccin, ds e vice ds del club nerazzurro.