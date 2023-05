Dopo le parole pronunciate sul campo dopo il triplice fischio, Simone Inzaghi, il re di Coppe dell'Inter, torna ai microfoni di Sport Mediaset dopo la cerimonia di premiazione per commentare nuovamente questa vittoria in Coppa Italia a spese della Fiorentina:

Quanta soddisfazione e fierezza c'è nella partita di questa sera, con un'Inter che ha mantenuto soffrendo il vantaggio fino alla fine?

"Partita descritta bene. Siamo partiti male, approcciamo in modo diverso le partite. Ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere attaccati e nell'ultima mezz'ora abbiamo meritato il vantaggio. Poi abbiamo perso le distanze e la lucidità soffrendo la Fiorentina, ottima squadra alla quale vanno fatti i complimenti".

Guardiola parla spesso dell'Inter, lei come giudica le sue parole? E cosa pensa del City?

"Fanno chiaramente piacere. Il Manchester City lo conosciamo, sappiamo cosa troveremo. Penso siano i migliori in Europa ma ce la giocheremo con tantissimo entusiasmo. Adesso è giusto goderci questo trofeo poi dobbiamo sistemare il campionato perché manca qualcosina, poi penseremo a Istanbul".

Arrivate al massimo a Istanbul sul piano mentale e fisico?

"Dobbiamo recuperare, faremo 20 partite in due mesi, praticamente un girone. E' come se fossimo in missione, si sono inanellate tante partite e c'è stanchezza, è normale. Ma la squadra sta bene, oggi siam stati bravi a rimanere in partita ribaltando una squadra di valore come la Fiorentina che ha giocatori di qualità e ci aveva messo in difficoltà. Faremo il tifo per loro in Conference League".

Il vostro centrocampo non è così lontano da quello del City, sarà solo questione di come si affronterà la partita?

"Senz'altro, mancano 15 giorni. Abbiamo vinto una Coppa che volevamo perché abbiamo faticato tantissimo per arrivare in finale, forse anche io ero più nervoso del solito perché l'anno scorso mancava solo una partita alla fine quando battemmo la Juve. Poi io mi tengo il mio centrocampo perché i miei giocatori sono i migliori al mondo".

Dzeko o Lukaku col City? So che non lo dirai, però Lautaro è intoccabile...

"Lautaro si sta alternando sempre con gli altri attaccanti perché la nostra è una missione: mai nessuno aveva fatto 20 partite in due mesi. Tutti ci stanno dando una mano".

