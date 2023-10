Una partita clamorosa, con un secondo tempo dove a scrivere tutte le occasioni avute dai nerazzurri servirebbero metri di carta. Ma alla fine, il guizzo vincente di Marcus Thuram vale la vittoria per 1-0 contro il Benfica. Così il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi commenta l'esito del match anche ai microfoni di Sky Sport: "I ragazzi sono stati bravissimi. Abbiamo avuto due occasioni per sbloccarla nel primo tempo poi nel secondo tempo abbiamo dato la sensazione di segnare ad ogni azione. Il Benfica è una grandissima squadra ma ha trovato una squadra con grande voglia di vincere, spinta da un grandissimo pubblico. Venivamo da trasferte lunghe con ritorni alla notte, i ragazzi avevano bisogno di stare con la famiglia ma oggi abbiamo giocato da grande squadra. C'è bisogno di tutti, abbiamo fatto una grandissima partita tutti ma dobbiamo continuare perché tra tre giorni torneremo in campo con le partite di Serie A che sono sempre difficilissime. Thuram? E' uscito perché aveva un dolore ad un polpaccio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!