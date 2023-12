Primo tempo ad altissimo voltaggio per l'Inter che chiude al duplice fischio di Di Bello in vantaggio per 3-0 sull'Udinese, risultato che sta persino stretto ai nerazzurri considerando la mole di gioco e le occasioni create dalle parti di Silvestri, salvato in più di una circostanza da recuperi last second dei suoi compagni di squadra o dall'imprecisione dei padroni di casa. Per un quarto d'ora i friulani non riescono letteralmente a superare la metà campo, attaccati da ogni fronte e incapaci di reagire. Lautaro (palo), Dimarco (parato) e Calhanoglu (fuori) confezionano le migliori occasioni, mentre dall'altra parte è due volte Pereyra a intimidire Sommer.

A sbloccare lo 0-0 il rigore di Calha, concesso dopo una lunga revisione al VAR per una evidente trattenuta di Perez sul Toro, servito da un cross di Dimarco. Lo stesso esterno sinistro, assistito al bacio dal turco, fulmina Silvestri con un diagonale perfetto fissando così il punteggio su un più coerente 2-0. Risultato che viene arrotondato da Thuram, bravissimo a farsi trovare sul secondo palo sul cross di Mkhitaryan. Paradossalmente, nonostante il 3-0 il risultato poteva decisamente essere più rotondo alla luce dell'ottima prestazione dell'Inter nel primo tempo.