Inter-Sampdoria sarà la partita speciale dedicata agli Inter-Club. Questa sera, i soci saranno protagonisti di numerose attività, dal Trophy Room Tour nell’HQ nerazzurro all’accesso riservato al museo di San Siro dove per l’occasione verranno portate le due coppe vinte dalla squadra nerazzurra nella stagione 2021/22. Alcuni soci, grazie alla partecipazione allo speciale concorso Inter Club, avranno inoltre la possibilità di accedere ad esperienze esclusive come assistere alla lettura delle formazioni al fianco di Mirko Mengozzi, accedere alla sala hospitality Milano Lounge by Turbo e partecipare al Meet&Greet con alcuni giocatori a bordocampo al termine della partita.