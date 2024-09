L'apertura dei cancelli per il derby di domenica è prevista alle 17:45, tre ore prima del fischio d'inizio: l'invito inoltrato dall'Inter a tutti gli spettatori è quello di presentarsi già a quell'ora, per un ingresso più agevole.

Inoltre, la società nerazzurra informa che, a causa dei due camminamenti costruiti per la tifoseria organizzata dell'Inter all’ingresso 2 e per la tifoseria organizzata del Milan all’ingresso 14, il pubblico in possesso di biglietti per il Primo e Secondo Anello Arancio potrà entrare solo ed obbligatoriamente dagli ingressi 0 per le hospitality arancio e dagli ingressi 1 e 15 per tutti gli altri settori di Primo e di Secondo Arancio.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo.

INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE

Ingresso 0: titolari biglietto Hospitality Arancio

Ingressi 1 e 15: titolari biglietti Primo e Secondo Anello Arancio

Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.

Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.

Ingresso 8: pass di servizio.

Ingresso 11: persone con disabilità accreditate.

Ingresso 14: tifosi ospiti del Milan al secondo anello blu.

IMPORTANTE: Tutti gli altri ingressi sono consigliati ma non obbligatori, ciò significa che possono essere usati indifferentemente e cambiati in caso di coda.

Questo cambiamento dei flussi deciso dalle Autorità per motivi di ordine pubblico, ha delle ripercussioni anche sui secondi controlli accessi. La Società ha attuato, coordinandosi con le Autorità competenti, tutte le azioni possibili per limitare i disagi che ci potrebbero essere e dei quali ci scusiamo preventivamente.

Chiediamo gentilmente la massima collaborazione da parte di tutti e chiediamo di rispettare il regolamento d’uso dello stadio e le indicazioni del personale di servizio.

REGOLAMENTO STADIO

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.