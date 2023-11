L'Inter sfida il Frosinone con un chiaro obiettivo: vincere e strappare i tre punti per ribattere alla Juventus e ritrovare la vetta, ma anche per aumentare il distacco dal gruppetto delle inseguitrici capitanato da Milan e Napoli.

Dopo una fase di studio reciproco il primo tiro in porta del match (alto e impreciso) è di Barrenechea, con l'Inter che risponde due minuti dopo con la zampata mancata di Thuram su corner tagliente di Calhanoglu. Al 10' arriva invece il primo grande errore dell'arbitro Dionisi che stoppa un'azione da gol pericolosa dei nerazzurri senza concedere il vantaggio per un fallo di Okoli su Thuram, uno dei più in palla della banda di Inzaghi. Il botta e risposta continua: al 17' Sommer blocca con facilità il tentativo da fuori di Soulé, dall'altra parte Turati fa un miracolo per negare l'ennesimo gol stagionale a Lautaro.

La partita è vivace e procede a fiammate fino alla mezzora di gioco, quando Dionisi lascia correre un contatto dubbio tra Lirola e Mkhitaryan nell'area di rigore gialloblu. Intanto Di Francesco perde Mazzitelli per un problema fisico ed è costretto al primo cambio: dentro Brescianini. L'Inter ci prova con la qualità e il fraseggio corto che portano spesso alle palle tagliate dentro: su quella di Mkhitaryan stavolta è Barella a non trovare l'appuntamento con il gol.

A sbloccare la gara ci pensa però Dimarco, che a pochi minuti dalla fine del primo tempo decide di farsi il regalo di compleanno con due giorni di ritardo: l'arcobaleno di sinistro disegnato da appena dopo la metà campo è una magia che lascia San Siro a bocca aperta e fa mettere i guantoni sulla testa all'incredulo Sommer. Al duplice fischio di San Siro è 1-0 per l'Inter.