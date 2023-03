Dopo l'ufficialità della conferma come presidente della FIFA, Gianni Infantino passa al contrattacco rispondendo alle critiche piovute per la decisione di allungare il calendario delle partite internazionali: "Dicono che la FIFA pensa solo ad aggiungere ma siamo l’unica organizzazione al mondo che durante il Covid ha soppresso le competizioni. Il Mondiale comporta, per chi vi prende parte, una media di quattro partite in più, cioè una partita all’anno.