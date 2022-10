Luci a San Siro? Romantiche, ispiranti, ma anche costose. Secondo uno studio del Wall Street Journal, riportato dalle pagine milanesi del Corriere della Sera, un impianto sportive delle dimensioni del Meazza durante una partita in notturna consuma in media 25 mila kWh, di cui il 40% per le luci tra fari, tabellone del punteggio e cartelloni pubblicitari. Se venisse applicata l’attuale tariffa serale del mercato energetico tutelato (0,491 euro/kWh), la spesa complessiva ammonterebbe a 12.275 euro per singola partita, cifra alla quale poi si dovrebbero anche aggiungere quelli che sono i costi del gas per il riscaldamento di spogliatoi e aree ristorazione.