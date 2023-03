Roberto Firmino lascerà il Liverpool a fine stagione, quando il suo contratto scadrà. Ed è già iniziata la corsa all'ingaggio dell'attaccante brasiliano, 31 anni, che Jurgen Klopp ha cercato invano di trattenere. In Turchia è emerso il forte interesse del Galatasaray, che ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Ma anche il Fenerbahçe ha iniziato a muovere i primi passi. Secondo Sabah, però, l'inserimento di Barcellona e Inter potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per i due club turchi.