Si fa un gran parlare ormai da settimane del futuro di Milan Skriniar, un argomento che interessa da vicino i tifosi dell'Inter, del Paris Saint-Germain ma anche della nazionale slovacca. E proprio dalla patria del difensore ex Samp arrivano conferme sulle difficoltà oggettive che si stanno registrando nel corso della trattativa tra il club nerazzurro e quello francese: "Il PSG non pagherà la cifra che vuole l'Inter. In questo momento, il trasferimento sembra essere 'morto'. Se l'Inter abbassa le sue richieste, le cose potrebbero cambiare", ha detto una fonte vicina ai transalpini a conoscenza del dossier di mercato parlando con i colleghi del quotidiano Denník N.