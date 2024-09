In attesa di esordire ufficialmente con la maglia dell'Inter, Piotr Zielinski entra nella famiglia Adidas. Il centrocampista polacco ha infatti condiviso lo spot in cui il noto brand di articoli sportivi annuncia la nuova partnership. Nel commercial, un sarto esperto e particolarmente dinamico, non appena il cliente entra nel suo locale, con in sottofondo una radiocronaca calcistica inizia a 'creare' un capo fino a vederlo indossato dallo stesso Zielinski. Che conclude lo spot guardando con grande interesse le nuove calzature.

A seguire lo spot.