Raggiunto da FirenzeViola.it, Ivica Iliev, ex attaccante visto in Italia con la maglia del Messina ed anche ex ds del Partizan Belgrado, si è espresso sulle possibilità di vedere Nikola Milenkovic con la maglia della Fiorentina: "Non so bene cosa farà Nikola, solo le persone vicino a lui sanno se resterà a Firenze o se andrà a giocare altrove quest’anno. Posso dire che è un giocatore molto forte e, come tutti i calciatori che dal Partizan Belgrado sono andati alla Fiorentina, sta facendo molto molto bene".