Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha espresso un giudizio su un calciatore del passato della Lazio con un trascorso anche all'Inter: Mauro Zarate. "Uno su cui ho investito tutto, non è stato assistito... Quando la mente non corrisponde al fisico, rischi di essere scollegato e rimanere per strada. Il problema è la capacità di gestire le proprie risorse", ha risposto il massimo dirigente biancoceleste (ripreso da lalaziosiamonoi.it) a margine del Premio Colalucci.