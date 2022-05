Per adeguarsi al calendario del 2022, che prevede il Mondiale in Qatar a fine anno, il Pallone d'oro cambia data e anche veste: la prossima edizione terrà quindi conto dell’intera stagione 2021/22 che si concluderà con gli Europei Femminili (6-31 luglio 2022) e la cerimonia di premiazione avrà luogo il 17 ottobre. La Coppa del Mondo sarà invece legata all’edizione 2023 della kermesse. Cambiano anche le regole sulle liste: infatti, per presentare una selezione di candidati il più giusta, indiscutibile e pertinente possibile, si è deciso di cambiare il processo che, fino ad allora, ha coinvolto principalmente la rivista France Football. Alle liste dei giornalisti di FF (e de L’Equipe) si aggiungono ora quelle dell’ambasciatore per il Pallone d’Oro Didier Drogba (per quello maschile e i Trofei Yachine e Kopa) oltre a quella di chi si è mostrato più perspicace nell’edizione precedente.