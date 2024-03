Un gol di Okafor nel finale regala al Milan tre punti pesantissimi e la vittoria sul campo della Lazio. Non mancano le polemiche per i tre cartellini rossi sventolati nei confronti di Pellegrini ad inizio ripresa e di Marusic e Guendouzi nel finale. Il difensore della Lazio cerca di far uscire il pallone dal rettangolo verde di gioco con Castellanos a terra, Pulisic gli ruba la palla approfittando del momento di indecisione costringendolo al fallo e al secondo cartellino giallo.

Il Milan approfitta della superiorità numerica però solo nel finale di gara, con Okafor che sfonda il muro biancoceleste. Nel finale la gara si innervosisce con Di Bello che non riesce a controllare il match, estraendo altri due rossi troppo severi. La squadra rossonera sale così a quota 56 punti e ad una lunghezza di distanza dalla Juve. La Lazio resta ferma a quota 40.