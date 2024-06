Gli scout nerazzurri, sempre vigili anche sui giovani talenti in giro per l'Italia, hanno puntato i radar su un gioiellino del L.R. Vicenza, formazione di Serie C: si tratta di Filippo Conzato, giovane attaccante da 20 gol nell'ultimo campionato Under 17, che in questa stagione ha avuto anche la possibilità di esordire tra i professionisti a 16 anni 10 mesi e 20 giorni, nell’ultimo turno di campionato giocato ad Alessandria.

Secondo Biancorossi.net, l’Inter ha messo nel mirino la giovane punta del Lane. Il futuro di Conzato potrebbe quindi essere agli ordini di Andrea Zanchetta nella formazione Under 19 nerazzurra.