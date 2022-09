Al Goyang Stadium di Goyang, in Corea del Sud, il Camerun di André Onana cade a sorpresa contro l'Uzbekistan nel primo dei due test amichevoli in programma in questa finestra FIFA verso Qatar 2022. Il portiere interista, titolare e in campo per l'intera partita, ha dovuto raccogliere la palla nel sacco per due volte, una per tempo: 2-0 il risultato al triplice fischio, in virtù delle reti di Xojimat Erkinov (24') e Oston O'runov (76').