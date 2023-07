Ospite del programma 'Bola nas Costas' su Rede Atlantida, il difensore della Roma Roger Ibanez ha risposto a varie domande a proposito del calcio italiano, José Mourinho e delle speranze per la stagione che a breve ripartirà: "Lautaro è il classico attaccante argentino, ti distrae in campo perché parla tutto il tempo con te" dice sul centravanti dell'Inter.

La Conference League e l'Europa League?

"L'abbiamo giocata sin dall'inizio con l'obiettivo di vincere come l'Europa League quest'anno. La Conference era una cosa grande per il club perché era la prima storica edizione di quella competizione. In Italia c'è la Serie A, la Coppa Italia e le coppe europee. Si pensa prima al campionato e se si arriva tra le prime quattro ci si qualifica in Champions, mentre se si arriva quinto o sesto si va in Europa League o Conference".

Lo scudetto?

"Quello è il sogno di tutti i tifosi. La Roma è un club gigante, quindi già conosci la pressione che i tifosi ti metteranno perché sono molto passionali, quindi è normale. L'importante è dare il meglio per cercare di vincere".

Come è José Mourinho?

"Sensazionale. Lui è divertente perché è un bipolare nato (ride, ndr): un giorno sorride e l'altro neanche può dirgli buongiorno. Se si vincono due partite di fila è pronto ad abbracciarti. Con lui parlo in portoghese. Si adatterebbe facilmente alla Nazionale brasiliana".