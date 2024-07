Superato il girone con un percorso netto chiuso a punteggio pieno, l'Argentina si prepara ora a sfidare l'Ecuador ai quarti di finale di Copa America. I grandi dubbi del ct Scaloni riguardano il perno davanti alla difesa e l'attaccante titolare al centro del tridente: per il primo posto è ballottaggio tra Paredes e Enzo Fernández, mentre in attacco un Lautaro Martinez in grande spolvero mette a rischio la presenza dal 1' di Julian Alvarez.

I colleghi di TyC Sports lo definiscono come "il dilemma del numero 9". I quattro gol del capitano dell'Inter in tre partite mettono in difficoltà Scaloni, che deve decidere se continuare a dare priorità al centravanti del City o se "concedere l'occasione a un Toro tagliente", si legge.