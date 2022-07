Il ritorno alla Pinetina di Romelu Lukaku e le altre mosse di mercato dell'Inter hanno alzato l'asticella delle aspettative. Come spiega oggi Tuttosport, l'obiettivo di Simone Inzaghi non può che essere la seconda stella. "È il piacevole contrappasso dei favoriti - si legge -. Difficile non ritenere tale una squadra che, oltre a Lukaku (bomber pressoché immarcabile per le nostre difese), ha acquistato il vice Brozovic che mancava (Asllani), aggiunto al roster dei centrocampisti Mkhitaryan , preso un altro portiere titolare (Onana) e uno degli esterni più promettenti che ha proposto l’ultimo campionato (Bellanova)".