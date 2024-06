Dopo la promozione in Serie A, il Como non vuole smettere di pensare in grande. Per essere all'altezza, i lariani hanno in mente di acquistare giocatori di categoria come Stefano Sensi, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza chiusa con l'Inter. L'ex Sassuolo, a cui è stato offerto un contratto annuale con opzione, è vicino ai lombardi, secondo le indiscrezioni di Tuttosport.