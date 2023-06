"Guerra fredda e giochi politici in Camerun, con André Onana al centro della vicenda. O meglio, oggetto del contendere di una discussione che sta travalicando le scelte sportive". È l'incipit del pezzo di Tuttosport incentrato oggi sul portiere dell'Inter, come noto messo fuori squadra dal ct dei Leoni Indomabili nell’ultimo Mondiale in Qatar, col calciatore che ha poi dato l’addio alla propria Nazionale.

"Qualche risultato non così convincente, le forti pressioni del governo locale (con Narcisse Mouelle Kombi, il ministro dello Sport, che ad aprile aveva ufficialmente addirittura scritto all’Inter per chiedere un aiuto da parte del club per riportare nella selezione africana il tesserato nerazzurro) e le prestazioni convincenti di Onana, in Serie A, ma pure in Champions League, hanno fatto sì che il nome del calciatore interista figuri nella lista dei preconvocati del Camerun per la partita amichevole contro il Messico a San Diego (particolare emerso in questi giorni perché, a livello teorico, devono essere espletate alcune pratiche burocratiche per l’ottenimento del visto)", ma secondo TS si tratta di una mossa strategica da parte della federazione camerunese: la partita infatti è in programma negli Stati Uniti il 10 giugno, giorno in cui l’Inter affronterà il Manchester City nella finale di Champions League.