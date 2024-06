In vista della gara di questo pomeriggio contro la Svizzera, Sportmediaset abbozza quello che potrebbe essere l’undici iniziale di Luciano Spalletti che dovrà fare a meno di Dimarco e Calafiori. Al loro posto ci saranno Gianluca Mancini e Matteo Darmian, ancora una volta atipicamente a sinistra. Ma attenzione anche ad Alessandro Bastoni: secondo quanto svelato dall'emittente televisiva infatti, il centrale interista è ancora alle prese con influenza e placche e la sua titolarità potrebbe essere a rischio. Nel caso in cui il nerazzurro non dovesse farcela, al suo posto subentrerebbe Alessandro Buongiorno.

Centrocampo affidato all’imprescindibile Nicolò Barella e Bryan Cristante con Fagioli in mezzo, al posto del non brillantissimo Jorginho. L’attacco in versione tridente sarà formato da Federico Chiesa, Scamacca ed El Shaarawy.

Probabile Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!