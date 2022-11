Approfittando della pausa per il Mondiale, l'Inter pensa già al futuro e considerate le vicissitudini che Simone Inzaghi ha dovuto fronteggiare in questa prima parte di stagione per via di qualche infortunio di troppo che ha colpito in particolar modo il reparto offensivo, Marotta e Ausilio cercheranno di rinforzare l’attacco in vista di gennaio. I nerazzurri tornano su Marcus Thuram - spiega Sportmediaset nell'edizione odierna del tg pomeridiano -. Sul giocatore figlio d'arte sono stati puntati anche i riflettori della Juventus, al momento però è impegnata su altri fronti. Secondo i colleghi tedeschi della Bild, sottolinea SM, il francese potrebbe arrivare in quel di Milano per una 10 milioni, ma prima di parlare di eventuale arrivo il club di Viale della Liberazione deve pensare a qualche uscita. I nomi in tal senso più caldi sono quelli di Joaquin Correa e Roberto Gagliardini; su quest'ultimo ci sarebbe l'interesse della Cremonese. Oltre all'interesse dei nerazzurri nei confronti del venticinquenne francese in forza al Gladbach, l'Inter può puntare anche su Jesus Vazquez, diciannovenne in forza al Valencia di Gattuso dove non ha trovato molto spazio sin qui e potrebbe uscire in prestito con diritto di riscatto.