Dopo il gol di ieri contro il Porto, rete che dà ancora più fiducia a Romelu Lukaku come ha ammesso lo stesso belga a fine partita, crescono le possibilità di rivedere Big Rom in campo dal primo minuto domenica contro il Bologna. A riferlirlo è il collega di Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile che però sottolinea che la decisione definitiva sarà presa solamente nei prossimi due giorni, dopo l'allenamento di rifinitura di sabato, l'ultimo prima del lunch-match contro i rossoblu. Sono, ad ogni modo, alte le possibilità di rivedere la LuLa titolare.