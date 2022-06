Per la sostituzione di Gleison Bremer, destinato all'Inter, il Torino ha da tempo individuato come elemento ideale il difensore francese del Salisburgo Oumar Solet, col quale i granata possono vantare un accordo totale da diversi giorni. Come riferisce Sky Sport, in queste ore l'agente del transalpino è volato in Austria per far trovare un accordo fra le squadre.