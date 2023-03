E' durato meno di mezz'ora l'incontro, tenutosi a Palazzo Marino, tra Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, in rappresentanza del Milan, e il sindaco Giuseppe Sala, con al centro il tema stadio dopo che il club di via Aldo Rossi ieri, nella persona del presidente Paolo Scaroni, aveva comunicato ufficialmente l'interesse formale a realizzare il nuovo impianto nell'area dell'ex ippodromo La Maura. La delegazione rossonera, riporta Sky Sport, in seguito si è spostata a Palazzo Lombardia per un appuntamento con il governatore Attilio Fontana.