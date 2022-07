Il Bayern Monaco prova ad accelerare per Matthijs de Ligt . Nelle ultime ore - riferisce Sky Sport - ci sono stati dei contatti tra i due club per limare la distanza tra domanda e offerta, con un rilancio dei bavaresi da 70 milioni di euro più bonus. L'offerta non soddisfa ancora la Juventus , ma i due club si stanno avvicinando all'accordo.

Una parte dei soldi incassati verrà poi investita sul sostituto: i nomi presi in considerazione dai bianconeri sono quelli di Pau Torres, Gabriel e Gleison Bremer, al momento più vicino all'Inter. "I bianconeri, nel caso in cui il club nerazzurro non dovesse chiudere il colpo, virerebbero fortemente sul brasiliano - si legge su Gianlucadimarzio.com -. In caso contrario, invece, i primi nomi per la difesa della Juventus sarebbero Pau Torres, di proprietà del Villarreal e Gabriel dell'Arsenal".