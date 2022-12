La Federcalcio portoghese fa sul serio per José Mourinho, individuato come il ct perfetto per sostituire Fernando Santos, la cui avventura da ct è finita dopo l'eliminazione di Cristiano Ronaldo e compagni dal Mondiale per mano del Marocco. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport: "La Federcalcio portoghese sta insistendo per Mourinho e vuole una risposta in tempi brevi - le sue parole -. Per Mourinho non sarà facile decidere: dovesse dire sì, bisognerebbe capire se la Roma autorizzerebbe il doppio incarico.