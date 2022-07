Giornata calda in casa Juventus, durante la quale i dirigenti bianconeri si sono mossi parecchio su più fronti. Meeting di mercato anche con Fali Ramadani, procuratore di Kalidou Koulibaly ma non soltanto. Secondo quanto svelato da Sky Sport, durante la puntata odierna de L'Originale, tra i nomi discussi dai torinesi con l'agente del difensore azzurro spunta anche quello di Nikola Milenković, profilo che piace a Cherubini per l'eventuale post-De Ligt.