Victor Osimhen è l'obiettivo di mercato prioritario del Paris Saint-Germain per la prossima estate. L'eventuale trattativa con il Napoli, preannuncia RMC Sport, sarà tutt'altro che facile, visto che Aurelio De Laurentiis valuta il capocannoniere della Serie A almeno 100 milioni di euro, più del budget che il club francese avrà a disposizione per l'intera sessione. Tuttavia, Luis Campos, che conosce bene il nigeriano avendolo portato al Lille nel 2019, sta pensando a una formula che gli permetta di superare l'altissimo scoglio economico includendo nell'affare due pedine di scambio come Mauro Icardi e Leandro Paredes, sempre che i due accettino di sposare il progetto degli azzurri.