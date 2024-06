L'8 e il 9 giugno a Milano, presso la casa della preagonistica nerazzurra, si è svolto il 'Torneo dei Centri di Formazione Inter 23/24 I M CDF'. Si è trattato di una festa di due giorni che ha visto tra i partecipanti le 15 società parte del circuito CDF Inter con le loro formazioni U12-2012 e FC Internazionale Milano con i suoi U11-2013.

"La festa è culminata nella giornata di domenica con la presenza del mister Simone Inzaghi, che ha premiato tutti i ragazzi e li ha incoraggiati a proseguire con impegno nel loro percorso sportivo e scolastico - si legge nel comunicato di Inter.it -. Sul palco insieme al mister, Giuliano Rusca, Responsabile Tecnico dell’Attività di Base, che si è complimentato con giocatori e staff di tutte le formazioni in gara e ha sottolineando l’importanza e l’alto valore tecnico dei Centri di Formazione Inter, un progetto che il Settore Giovanile porta avanti in tutta Italia dal 2009 e che, grazie ai suoi protagonisti, è divenuto un modello e rappresenta un’eccellenza nel panorama del calcio giovanile italiano. Nella giornata di sabato, il Direttore del Settore Giovanile Massimo Tarantino ha voluto ringraziare tutte le società, per la loro presenza ma anche e soprattutto per il grande lavoro che svolgono quotidianamente. Il torneo ha visto sul podio Liventina, Accademia Internazionale e Romulea ma, al di là dei risultati sul campo, a trionfare sono state correttezza e lealtà, valori su cui si fondano da sempre l’Inter ed il suo Settore Giovanile".