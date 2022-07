Dopo due ottime stagioni con il Lens, Arnaud Kalimuendo ha attratto l'interesse di parecchi club, soprattutto inglesi. E il Paris Saint-Germain, titolare del cartellino, ha fissato il prezzo di vendita: per il 20enne attaccante che ha segnato 21 gol e sei assist in 65 presenze con i Sang et Or il club campione di Francia chiede almeno 20 milioni. L'Inter ha espresso interesse per il giocatore mentre il Leeds United ha presentato un'offerta il mese scorso. Kalimuendo, nel frattempo, ha rifiutato un'offerta a giugno dal Nottingham Forest. Newcastle United e Leicester City sono ugualmente in pista.