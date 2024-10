Partito dalla panchina nello scorso match contro il Kazakistan, gara vinta per 4-0 dall'Austria e vittoria nella quale ha partecipato all'azione dell'ultimo dei quattro gol messi a segno dalla squadra di casa, Ralf Rangnick non rinuncia ancora a Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Inter, dopo il parziale riposo dello scorso turno, torna in campo dal primo minuto. Contro la Norvegia sarà il numero 8 di Inzaghi a guidare l'attacco degli austriaci nel 4-2-3-1 schierato dal ct tedesco per la sfida di questa sera valida per il quarto turno di Nations League.

