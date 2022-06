Inizia con un pareggio il cammino della Bosnia in Nations League. La Nazionale di Edin Dzeko ha impattato infatti per 1-1 in casa della Finlandia. Sono gli scandinavi a passare in vantaggio nel finale del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Pukki. In pieno recupero è arrivato invece il pareggio della Bosnia con Prevljak, su assist del nerazzurro Edin Dzeko.