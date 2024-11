L'Olanda perde due pedine in vista della partita di domani contro la Bosnia, valevole per la Nations League. Al momento del fischio d'inizio, alle 20.45, non saranno in distinta Van Dijk e De Jong, che hanno entrambi già lasciato il ritiro per problemi fisici.

Spiega il ct olandese, Ronald Koeman: "Sia per Frenkie che per Virgil è meglio lasciare il ritiro in questo momento. La decisione è stata presa per motivi medici, con gli interessi dei giocatori ovviamente al primo posto". La rosa viene così ridotta a 23 giocatori, dato che il ct ha deciso di non convocare altri elementi.

Con l'assenza di Van Dijk si apre una possibile chance per De Vrij, che contro l'Ungheria ha visto la gara dalla panchina.