Dopo l'insipido pareggio a reti bianche concesso giovedì sera contro Israele allo Stade de France, riuscirà Didier Deschamps a ripristinare le sue vecchie abitudini domenica a San Siro contro l'Italia? Questa è la domanda ironica che si pone il quotidiano Le Parisien, che analizza quelli che potrebbero essere i cambi di formazione del tecnico della Francia in vista della sfida con gli Azzurri che chiuderà il girone di Nations League. Sulla scia della prestazione soporifera servita dalla sua truppa, l'allenatore ha molte ragioni per ruotare la sua squadra: il primo, e non ultimo, sarebbe quello di mostrare ancora di più il proprio disappunto nei confronti della performance di ieri, secondo il giornale.

Per scuotere i suoi, Deschamps potrebbe contare sull'effetto Meazza, lanciando dal primo minuto due giocatori che conoscono molto bene quello stadio, ovvero Mike Maignan e Marcus Thuram, con Bradley Barcola e uno tra Kingsley Coman o Christopher Nkunku a completare l'attacco.