Dopo la Champions League, gli Europei rappresentano il torneo più redditizio per la UEFA. Per l’edizione 2024 ormai alle porte, da Nyon stimano entrate per 2,4 miliardi di euro, con un netto di 1,7 miliardi. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore precisando che i ricavi tv saranno pari a 1,4 miliardi, mentre le sponsorizzazioni e i proventi del settore commerciale saranno pari 0,6 miliardi grazie ai 13 partner ufficiali della manifestazione, ovvero Adidas, Ali Express, Alipay+, Atos, Betano, Booking.com, BYD, Coca-Cola Zero, Hisense, Lidl, En- gelbert Strauss, Visit Qatar e Vivo.