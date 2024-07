Dopo l'addio di Josep Martinez, fresco di trasferimento all'Inter, il Genoa è alla ricerca del suo sostituto e uno degli indiziati a prendere il posto dello spagnolo è l'ex United, David De Gea. Di spagnolo in spagnolo: il trentatreenne ex Atletico Madrid, rimasto svincolato dopo dodici anni ai Red Devils, potrebbe dunque approdare al Grifone e in merito al curioso intreccio con Martinez, Il Secolo XIX, riporta alla luce un aneddoto legato all'Inter.

Come si legge sul quotidiano ligure, De Gea che lo scorso anno aveva rifiutato varie offerte, era entrato anche nei radar di Marotta e Ausilio per il post-Onana. "L'estate scorsa aveva già rifiutato ricche offerte dall'Arabia Saudita, mentre in Italia era stato sondato dall'Inter per sostituire Onana. Nella sua lunga camera non ha mai giocato in serie A e ora è tentato da questa avventura. Oltre al Grifo, ci sarebbero altre squadre di A sulle sue tracce".