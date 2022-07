È corsa a Gleison Bremer, e a contendersi il difensore brasiliano sono le due acerrime rivali Inter e Juventus. Una sfida che apre un derby d'Italia di mercato che apre le danze ad un campionato in cui la Vecchia Signora torna potenzialmente protagonista. Il difensore granata dunque si aggiunge ad una lunga lista di oggetti del desiderio contesi tra Milano e Torino. La sfida di mercato non è certo una novità per le due società che negli ultimi anni ci hanno abituato a grosse contese: da Kulusevski, ultimo della cronologia, passando per Lukaku nel 2019, Dybala nel 2015, ad un passo dall'Inter poi beffata dal genio Marotta, ma non solo. Riavvolgendo il nastro compaiono anche i nomi dei vari, Krasic, caduto un po' nel dimenticatoio, Stankovic e Platini ricorda Il Messaggero.