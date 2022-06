"Un rientro in Cile è nei piani di Re Arturo, ma già in più interviste Vidal non si è limitato al Colo Colo - spiega la Gazzetta dello Sport -. Nella sua testa c'è infatti un approdo finale proprio al Rodelindo Roman, di cui lui stesso è proprietario dal 2016. Una scelta votata ovviamente alla riconoscenza per la sua prima maglia, con l'annunciata volontà di portarlo nella Primera Division nazionale. Un compito non facile, ma intanto il club ha già scalato qualche gerarchia e attualmente veleggia nella terza serie cilena, in quinta posizione. Ovviamente il ritorno alla base non è una questione di attualità: al momento Arturo vuole il Flamengo o, in alternativa, il Colo Colo. Poi, in un secondo momento non ancora definito, passerà in biancoverde nella speranza che il club abbia infilato un altro paio di promozioni".

