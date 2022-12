In attesa di capire quale sarà l'esito della telenovela legata al futuro di Milan Skriniar , la dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per risolvere i rinnovi di Bastoni, De Vrij, Dzeko e Darmian, ma non solo.

In entrata, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tentazione resta quella di anticipare tutti e acquistare a gennaio Marcus Thuram con un piccolo indennizzo per il Borussia Mönchengladbach. "Per il futuro il nome forte è quello del jolly Scalvini, mentre in caso di partenza di Dumfries, il preferito è il canadese Buchanan del Bruges", aggiunge la Rosea.