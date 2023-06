Sergej Milinkovic-Savic mai come in questa sessione di mercato è stato vicino a dire addio alla Lazio e il suo nome è stato accostato anche all'Inter. Ma non solo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il serbo sarebbe finito da tempo anche nel mirino della Juventus, con il club bianconero pronto a sacrificare Rovella pur di arrivare al Sergente. Rovella, infatti, piace tanto a Sarri e costa tra i 15 e i 20 milioni. "Di sicuro la Juventus non vorrebbe privarsi del suo cartellino, perché lo considera un giovane valido e di grande prospettiva, pagato tra l’altro una cifra considerevole (20 milioni più altri 20 di bonus al Genoa) però se diventa l’unica strada per arrivare a Milinkovic-Savic potrebbe accettare il sacrificio", si legge sulla rosea.

Secondo la Gazzetta, l’accordo tra SMS e la Juventus esiste da tempo. "Il suo procuratore Mateja Kezman ha già avuto diversi contatti con la Juve ed esiste un’intesa di massima per un contratto quadriennale a 4 milioni di euro a stagione (alla Lazio ne guadagna poco più di 3)".