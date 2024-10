Da oggi la Pinetina si ripopola e si inizia a fare sul serio in casa Inter in vista del match di domenica sera con la Roma all'Olimpico. Come informa la Gazzetta dello Sport, per la seduta di allenamento pomeridiano torneranno i vari Dimarco, Bastoni, Frattesi, Thuram, Dumfries, De Vrij, Calhanoglu e Asllani. Domani gruppo al completo con i rientri di Lautaro, Taremi e Zielinski.

A proposito dell'ex Napoli: ieri sera nella sfida contro la Croazia, in cui ha pure segnato, il polacco ha sentito dolore al bicipite femorale ed è stato sostituito. Sarà da valutare. Ci sarà sicuramente, invece, Barella, tornato in gruppo già ieri: il numero 23 nerazzurro ha ormai smaltito l'infortunio alla coscia destra patito durante il derby del 22 settembre e all'Olimpico ci sarà.