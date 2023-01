Conor Gallagher e Trevoh Chalobah sono tra i giocatori del Chelsea stanno attirando l'interesse per potenziali mosse di prestito. Ma secondo l'Evening Standard, entrambi i giocatori sono considerati troppo importanti dal tecnico Graham Potter per essere lasciati andare: i Blues hanno respinto un approccio dell'Inter per Chalobah, individuato come uno dei potenziali sostituti di Milan Skriniar, mentre il Crystal Palace ha visto smorzati i propri tentativi di firmare nuovamente Gallagher.