Missione in Andalusia per gli uomini radar del mercato nerazzurro. Secondo il quotidiano Estadio Deportivo, infatti, alcuni scout dell'Inter sono stati avvistati sulle tribune dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán per non perdersi nemmeno il più piccolo dettaglio della sfida tra il Siviglia e il Valencia. In particolare, gli scout interisti hanno osservato le prestazioni di alcuni difensori centrali, su tutti Mouctar Diakhaby del Valencia il sivigliano Tanguy Kouassi Nianzou; ma particolare attenzione ha sortito anche il portiere della squadra di Gennaro Gattuso, il georgiano 22enne Giorgi Mamardashvili.