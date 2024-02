Dopo sette gol nelle prime sette presenze con la Roma, Romelu Lukaku è andato sempre più in discesa. La grande operazione di mercato dell'estate non ha finora reso come nelle aspettative dei tifosi e le due partite contro l'Inter sono state tra le peggiori del belga quest'anno.

Secondo il Corriere della Sera, i 43 milioni di clausola rescissoria per acquistare Lukaku sono una cifra impensabile da spendere per una Roma non qualificata in Champions League e comunque da valutare una volta che tornerà a disposizione Abraham, a marzo.