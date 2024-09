Il 472°report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES classifica i club in 58 campionati in tutto il mondo in base alla percentuale di minuti di calciatori che non hanno ancora compiuto 21 anni nelle partite di campionato nazionale giocate negli ultimi tre anni. Il Barcellona guida la classifica dei big-5 europei (22,6% di minuti di giocatori U21), mentre la squadra ucraina Rukh Lviv è il club più orientato ai giovani in termini assoluti (41,1%). Il post presenta anche il numero di calciatori U21 schierati, sia in totale che importati dall'estero.

Limitando l'analisi alla sola Serie A, guida la classifica il Parma, con 17 U21 schierati di cui ben 16 importati e l'11,9% di minuti concessi loro da Fabio Pecchia. Gli emiliani precedono il Cagliari e l'Empoli, mentre l'Inter si trova solo al penultimo posto, con soli cinque Under 21 e uno spazio minuti pari appena allo 0,3%. Peggio solo il Napoli: un solo Under e mai impiegato.