Lo stop di Carlos Augusto è davvero una pessima notizia per l'Inter. Dimarco è in una forma straripante ed è sempre più decisivo, ma proprio per questo le sue energie non possono essere prosciugate e quindi l'assenza prolungata del brasiliano è un duro colpo per Inzaghi.

Secondo il Corsport, l'ex Monza oggi si sottoporrà agli accertamenti del caso, ma il guaio accusato ai flessori della coscia sinistra (conseguenza del campo sintetico) non è di poco conto e verosimilmente si rivedrà dopo la sosta (tutt’altro che scontato che sia disponibile già contro il Verona, il 23 novembre). C'è sempre il jolly Darmian, ma a questo punto diventa fondamentale il recupero di Buchanan. Il canadese - si legge - continua a lavorare: si è fermato solo martedì, quando la squadra è volata a Berna, a causa di qualche linea di febbre. Ma mercoledì e ieri si è comunque allenato. Tra Empoli e Venezia, magari, anche lui potrebbe giocare uno spezzone seguendo il ragionamento del quotidiano romano.